April 11, 2024 / 08:40 PM IST

MI vs RCB : వాంఖ‌డేలో ఆర్సీబీ స్టార్ ర‌జ‌త్ పాటిదార్(50 : 26 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్లు) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ముంబై బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేస్తూ హాఫ్ సెంచ‌రీ బాదాడు. గెరాల్డ్ కోయెట్జీ వేసిన 12వ ఓవ‌ర్‌లో వ‌రుస‌గా రెండు సిక్స‌ర్ల‌తో ఫిఫ్టీ పూర్తి చేసుకున్నాడు.

ఆ త‌ర్వాత మూడో బంతికి వికెట్ కీప‌ర్ ఇషాన్ చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, 105 ప‌రుగుల వ‌ద్ద ఆర్సీబీ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత వ‌చ్చిన‌ గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్(0) డ‌కౌట్ అయ్యాడు. శ్రేయాస్ గోపాల్ ఓవ‌ర్లో తొలి బంతికే ఎల్బీగా వెనుదిరిగాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు కెప్టెన్ డూప్లెసిస్ 41 ప‌రుగుల‌తో ఆడుతున్నాడు. 12 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 108/4.

LBW!

Shreyas Gopal with the wicket of Glenn Maxwell, who departs for a duck.

This is Shreyas Gopal’s 50th wicket in #TATAIPL.

Live – https://t.co/7yWt2ui23H #TATAIPL #IPL2024 #MIvRCB pic.twitter.com/3ElL7aY32K

— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2024