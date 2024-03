March 2, 2024 / 05:59 PM IST

IPL 2024 : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ 17వ సీజ‌న్(IPL 2024)కు ఇంకా ఇర‌వై రోజులే ఉంది. దాంతో, టైటిల్‌పై క‌న్నేసిన ప‌లు ఫ్రాంచైజీలు వ్యూహాల‌కు ప‌ద‌నుపెడుతున్నాయి. నిరుడు తీవ్రంగా నిరాశ‌ప‌రిచిన‌ మాజీ చాంపియ‌న్ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sun Risers Hyderabad) ఈసారి టైటిల్ కొట్ట‌డ‌మే ల‌క్ష్యంగా బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది.

16వ సీజ‌న్ వైఫ‌ల్యం నేప‌థ్యంలో ఎస్ఆర్‌హెచ్ జట్టు కెప్టెన్‌ను మార్చే చాన్స్ ఉంది. ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్‌(Aiden Markram) స్థానంలో ప్యాట్ క‌మిన్స్(Pat Cummins) హైద‌రాబాద్‌కు సార‌థిగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తాడ‌నే వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి. ఆస్ట్రేలియాకు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు క‌ట్ట‌బెట్టిన క‌మిన్స్‌కు కెప్టెన్సీ ఇచ్చేందుకు మేనేజ్‌మెంట్ మొగ్గు చూపుతోంద‌ట‌. మ‌రో రెండు మూడు రోజుల్లో కెప్టెన్‌గా క‌మిన్స్ పేరును అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించే అవ‌కాశ‌ముంది.

అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఆస్ట్రేలియా పునఃవైభ‌వానికి ప్యాట్ క‌మిన్స్ నాంది ప‌లికాడు. 2022లో టెస్టు సార‌థిగా ఎంపికైన అత‌డు నిరుడు ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్(WTC) గ‌ద‌తో పాటు వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌(ODI World Cup)ట్రోఫీని అందించాడు. అందుక‌నే మినీ వేలంలో అత‌డి కోసం హైద‌రాబాద్ ఫ్రాంచైజీ ఏకంగా రూ.20.50 కోట్లు పెట్టింది. అంతేకాదు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో సెంచ‌రీ బాదిన‌ ట్రావిస్ హెడ్‌ (Travis Head)ను కూడా హైద‌రాబాద్ కొన్న‌ది. దాంతో, ఈసారి బ్యాటింగ్‌తో పాటు బౌలింగ్‌లోనూ హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు ప‌టిష్ఠంగా క‌నిపిస్తోంది.

టెస్టు గ‌ద‌, వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీతో క‌మిన్స్

ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు దారుణంగా విఫ‌ల‌మైంది. ఓపెనింగ్ జోడీ కుద‌ర‌క‌పోడం, మిడిలార్డ‌ర్ చేతులెత్తేయ‌డం, బౌలింగ్ యూనిట్ స‌మిష్టి వైఫ‌ల్యం.. ఇలా కార‌ణాలు చాలానే. విధ్వంస‌క ఆట‌గాడైన‌ డేవిడ్ వార్న‌ర్‌ను వ‌దిలేయ‌డంతో హైదరాబ్‌కు ఓపెన‌ర్ దొర‌క‌డం పెద్ద స‌మ‌స్య అయింది. కుర్రాడు అభిషేక్ శ‌ర్మ(Abhishek Sharma) త‌ప్పిస్తే.. మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్, హ్యారీ బ్రూక్‌ల‌లో ఒక్క‌రంటే ఒక్క‌రు కూడా ఓపెన‌ర్‌గా భ‌రోసా ఇవ్వ‌లేక‌పోయారు.

హెన్రిచ్ క్లాసెన్

హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టులో టోర్నీ ఆసాంతం అద్భుతంగా రాణించింది హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఒక్క‌డే. వేలంలో రూ. 5.25 కోట్లు ప‌లికిన ఈ ద‌క్షిణాఫ్రికా ఆట‌గాడు రెండు అర్ధ శ‌త‌కాలు బాదడ‌మే కాకుండా ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో ఆర్సీబీపై సెంచ‌రీ(104)తో క‌దం తొక్కాడు. మొత్తంగా 11 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 177.08 స్ట్రైక్ రేటుతో 448 ర‌న్స్ బాదాడు. మ‌రోవైపు రూ.13.25 కోట్లు తీసుకున్న‌ ఇంగ్లండ్ స్టార్ హ్యారీ బ్రూక్ తీవ్రంగా నిరాశ‌ప‌రిచాడు.

