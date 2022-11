November 15, 2022 / 10:44 AM IST

మెల్‌బోర్న్‌: ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్‌, వ‌న్డే జ‌ట్ల కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మ్మిన్స్‌.. ఐపీఎల్ 2023 నుంచి త‌ప్పుకున్నాడు. మంగ‌ళ‌వారం త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో అత‌ను ఈ విష‌యాన్ని వెల్ల‌డించాడు. అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఎక్కువ‌గా ఉన్నందు వ‌ల్ల .. ఐపీఎల్‌లో ఆడ‌డం వీలు కాద‌ని అత‌ను తెలిపాడు. ఐపీఎల్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ త‌ర‌పున క‌మ్మిన్స్ ఆడుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. రాబోయే 12 నెల‌ల షెడ్యూల్ బిజీగా ఉంద‌ని, ఇక యాషెస్ సిరీస్‌, వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ నేప‌థ్యంలో ఐపీఎల్ నుంచి రెస్ట్ తీసుకోనున్న‌ట్లు క‌మ్మిన్స్ వెల్ల‌డించారు.

I’ve made the difficult decision to miss next years IPL. The international schedule is packed with Tests and ODI’s for the next 12 months, so will take some rest ahead of an Ashes series and World Cup. pic.twitter.com/Iu0dF73zOW

— Pat Cummins (@patcummins30) November 14, 2022