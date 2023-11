Pakistan Cricket Crisis: సంక్షోభంలో పాక్ క్రికెట్..! సెలక్షన్ కమిటీపై వేటు.. ఫారెన్ కోచ్ లకూ అదే గతి..!

November 14, 2023 / 07:42 PM IST

Pakistan Cricket Crisis: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో పాకిస్తాన్‌ ఘోర వైఫల్యం ఆ జట్టును సంక్షోభంలోకి నెట్టింది. రెండు నెలల క్రితం వన్డేలలో నెంబర్‌ వన్‌ టీమ్‌గా ఉన్న జట్టు లీగ్‌ దశ కూడా దాటకుండా ఇంటిముఖం పట్టడాన్ని పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (పీసీబీ) సీరియస్‌గా తీసుకుంది. కొద్దిరోజుల క్రితమే సెలక్షన్‌ కమిటీ ఛైర్మన్‌ ఇంజమామ్‌ ఉల్‌ హక్‌కు అవినీతి ఆరోపణలు అంటగట్టి సాగనంపిన పీసీబీ.. తాజాగా మొత్తం సెలక్షన్‌ కమిటీపైనే వేటు వేసింది.

మంగళవారం లాహోర్‌లోని పాకిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు కార్యాలయంలో సమావేశమైన పీసీబీ సభ్యులు.. సెలక్షన్‌ కమిటీని రద్దు చేశారు. కొత్త సెలక్షన్‌ కమిటీపై పీసీబీ ఎటువంటి ప్రకటనా చేయలేదు. దీంతోపాటు పాకిస్తాన్‌ జట్టుకు కోచ్‌లుగా పనిచేస్తున్న ఫారెన్‌ కోచింగ్‌ స్టాఫ్‌ మొత్తానికి ఉద్వాసన చెప్పనున్నట్టు పాకిస్తాన్‌కు చెందిన సామా టీవీ పేర్కొంది.

ఫారెన్‌ కోచ్‌లకూ..

ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్‌ టీమ్‌ హెడ్‌కోచ్‌గా గ్రాంట్‌ బ్రాడ్‌బర్న్‌ విధులు నిర్వర్తిస్తుండగా మికీ ఆర్థర్‌ టీమ్‌ డైరెక్టర్‌గా ఉన్నాడు. ఆండ్రూ పుటిక్‌ బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌గా సేవలందిస్తున్నాడు. బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా ఉన్న మోర్నీ మోర్కెల్‌.. సోమవారమే తన పదవికి రాజీనామా చేశాడు. మిగిలినవారిని కూడా పూర్తిగా తొలిగించి పూర్తిగా పాకిస్తాన్‌కు చెందిన కోచ్‌లనే నియమించాలని పీసీబీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తున్నది. బౌలింగ్‌ కోచ్‌గా మోర్నీ మోర్కెల్ స్థానంలో మాజీ పేసర్‌ ఉమర్‌ గుల్‌ను తీసుకోనున్నట్టు సమాచారం. అయితే దీనిపై ఉమర్‌ గుల్‌ మాత్రం ఇప్పటివరకూ తనను ఎవరూ సంప్రదించలేదని అలాంటి అవకాశమే వస్తే అది తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తానని చెప్పుకొచ్చాడు.

