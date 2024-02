February 2, 2024 / 07:05 PM IST

NZ vs SA: స్వదేశంలో భారత్‌తో మూడు ఫార్మాట్‌ల సిరీస్‌లు ఆడిన దక్షిణాఫ్రికా త్వరలోనే న్యూజిలాండ్‌తో రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ ఆడనుంది. ఈనెల 4 నుంచి కివీస్‌.. సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్‌తో తలపడనుంది. ఈ సిరీస్‌లో గెలిచిన విజేతకు ఇచ్చే ట్రోఫీని ‘టాంగివై షీల్డ్‌’ అని పిలుస్తున్నారు. విజేతలకు అందజేసే ఈ షీల్డ్‌ వెనుక ఓ విషాద కథ ఉంది. టెస్టు సిరీస్‌ ఆరంభం నేపథ్యంలో టాంగివై షీల్డ్‌ కథా కమామీషు ఇక్కడ చూద్దాం.

ఘోర ప్రమాదం..

అది 1953, డిసెంబర్‌ 24. న్యూజిలాండ్‌లో క్రిస్‌మస్‌ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో జోహన్నస్‌బర్గ్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌.. సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్‌ ఆడుతోంది. తొలి రోజు కివీస్‌ బౌలర్లు సౌతాఫ్రికాను కట్టడి (259-8) చేశారు. అదే రోజు రాత్రి 10.21 గంటలకు న్యూజిలాండ్‌లో వెల్లింగ్టన్‌ నుంచి ఆక్లాండ్‌ వెళ్లే టాంగివై రైలు.. వాంగెహూ నదిలో మునిగిపోయింది. 285 మంది ప్రయాణీకులతో వెళ్తున్న ఆ రైలులో ఈ ప్రమాదం కారణంగా 151 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. న్యూజిలాండ్‌ చరిత్రలో ఇదే అతి పెద్ద రైలు ప్రమాదం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ఎనిమిదో అత్యంత దారుణమైన రైలు ప్రమాదంగా నిలిచింది.

ఈ రైలు ప్రమాదంలో కివీస్‌ బౌలర్‌ బాబ్‌ బ్లెయిర్‌ భార్య.. నెరిస్సా కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ప్రమాదం జరిగిన మరుసటి రోజే మ్యాచ్‌ను అర్థాంతరంగా ముగించారు. ఆ టెస్టు రెండో రోజు ఇరు దేశాల జెండాలను సగం వరకు అవనతం చేసి మ్యాచ్‌ను రద్దు చేశారు. ఆ ప్రమాదంలో చనిపోయిన బాధితులకు గుర్తుగా న్యూజిలాండ్‌ – సౌతాఫ్రికా మధ్య జరిగే టెస్టు సిరీస్‌లో గెలిచిన విజేతకు టాంగివై షీల్డ్‌ను అందించనున్నారు.

