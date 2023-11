Rachin Ravindra: సచిన్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన రచిన్.. కేన్ మామకూ తప్పలే..!

November 4, 2023 / 03:35 PM IST

Rachin Ravindra: న్యూజిలాండ్‌ యువ సంచలనం రచిన్‌ రవీంద్ర భారత్‌ వేదికగా జరుగుతున్న వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో శతకాల మీద శతకాలు బాదుతున్నాడు. ఈ మెగా టోర్నీలో ఇదివరకే రెండు సెంచరీలు చేసిన రచిన్‌.. తాజాగా పాకిస్తాన్‌తో మ్యాచ్‌లో కూడా సెంచరీ చేసి ఆ సంఖ్యను మూడుకు పెంచాడు. తద్వారా భారత మూలాలున్న ఈ కివీస్‌ క్రికెటర్‌.. భారత దిగ్గజ బ్యాటర్‌ సచిన్‌ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు. సచిన్‌తో పాటు న్యూజిలాండ్‌ సారథి కేన్‌ విలియమ్సన్‌ రికార్డును కూడా రచిన్‌ తుడిపేశాడు.

25 ఏండ్ల వయసులోపే వరల్డ్‌ కప్‌లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఆటగాడిగా సచిన్‌ పేరిట ఉన్న రికార్డును రచిన్‌ బ్రేక్‌ చేశాడు. సచిన్‌ 22 ఏండ్ల 313 రోజుల వయసులో ఈ మెగా టోర్నీలో రెండు సెంచరీలు చేయగా రచిన్‌.. 23 ఏండ్ల 351 రోజులలో మూడు శతకాలు బాదేశాడు. ప్రపంచకప్‌ – 2023లో తొలుత ఇంగ్లండ్‌తో మ్యాచ్‌లో శతకం చేసిన రచిన్‌.. ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియాతో ముగిసిన హైఓల్జేజ్‌ స్కోరింగ్‌ గేమ్‌లోనూ సెంచరీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అంతేగాక వరల్డ్‌ కప్‌ చరిత్రలో మొదటి ప్రపంచకప్‌ ఆడుతూ మూడు సెంచరీలు చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గా కూడా రచిన్‌ అరుదైన ఘనత సాధించాడు.

Rachin Ravindra is the first New Zealand batter to score 3 hundreds in a single edition of World Cup history. pic.twitter.com/1jce0U2lYB

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 4, 2023