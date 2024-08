August 5, 2024 / 11:30 AM IST

పారిస్ : ప్ర‌పంచ చాంపియ‌న్ నోహ లైల్స్‌.. పారిస్ ఒలింపిక్స్ పురుషుల 100 మీట‌ర్ల రేస్‌ను గెలిచాడు. అత్యంత వేగ‌వంత‌మైన వీరుడిగా నిలిచాడ‌త‌ను. ఆదివారం జ‌రిగిన ఫైన‌ల్ రేస్ ఉత్కంఠ రేపింది. స్ప్రింట్ అథ్లెట్లు నువ్వా నేనా అన్న‌ట్లుగా ప‌రుగు తీశారు. గోల్డ్ మెడ‌ల్ విన్న‌ర్ నోహ లైల్స్‌.. కేవ‌లం 9.79 సెక‌న్ల‌లో టార్గెట్‌ను చేరుకున్నాడు. ఆధునిక చ‌రిత్ర‌లోనే ఆదివారం జ‌రిగిన‌ పారిస్ రేస్ చాలా అరుదైన‌ది. వంద మీట‌ర్ల చాంపియ‌న్‌ను సెక‌నులోని 5000వ వంతుతో డిసైడ్ చేశారు. ఫోటో ఫినిష్‌లో జ‌మైకా స్టార్ ర‌న్న‌ర్ కిషేన్ థాంప్స‌న్ రెండో స్థానంలో నిలిచాడు.

Huge accomplishment for Noah Lyles winning Gold for team USA in the 100m men’s final! Noah is a 200m runner traditionally and he just won in the 100m.

In the Netflix docuseries Sprint, Noah joked with his mom and said “the 200 is my wife and the 100 is my mistress.”

