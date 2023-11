November 28, 2023 / 09:33 PM IST

INDvsAUS T20I: టీమిండియా యువ ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కొత్త చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఆస్ట్రేలియాతో గువ‌హ‌తి (బ‌ర్స‌ప‌ర‌) వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో 52 బంతుల్లో సెంచ‌రీ చేసిన రుతురాజ్.. మొత్తంగా 57 బంతుల్లో 123 ప‌రుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో శ‌త‌కం సాధించ‌డంతో ఆస్ట్రేలియాపై టీ20ల‌లో భార‌త్ త‌ర‌ఫున తొలి సెంచ‌రీ చేసిన బ్యాట‌ర్‌గా నిలిచాడు. రుతురాజ్ కంటే ముందు ఆసీస్‌పై అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోరు చేసిన వారిలో విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నాడు. 2016లో కోహ్లీ.. అడిలైడ్ వేదిక‌గా జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ.. 55 బంతుల్లో 90 ప‌రుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

ఆసీస్‌పై మెరుపు శ‌త‌కంతో రుత‌రాజ్ మ‌రిన్ని రికార్డులు బ‌ద్ద‌లుకొట్టాడు. ఆస్ట్రేలియాపై పొట్టి ఫార్మాట్‌లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోరు చేసిన బ్యాట‌ర్ కూడా అత‌డే.. టీ20ల‌లో భార‌త్ త‌ర‌ఫున ఇది రెండో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోరు. అంత‌కుముందు శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌.. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో న్యూజిలాండ్‌పై జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 126 ప‌రుగుల‌తో నాటౌట్ నిలిచాడు. ఆసీస్‌తో మ్యాచ్‌లో 123 ర‌న్స్ చేయ‌డం ద్వారా రుతురాజ్.. కోహ్లీ పేరిట అఫ్గానిస్తాన్‌పై 122 ప‌రుగులు చేసిన రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. భార‌త్ త‌ర‌ఫున టీ20ల‌లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు చేసినవారిలో గిల్‌, రుతురాజ్‌, కోహ్లీ త‌ర్వాత రోహిత్ శర్మ (118), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ (117)లు ఉన్నారు.

History by Ruturaj.

– He becomes the first Indian to score hundred against Australia in T20I. 🇮🇳 pic.twitter.com/RJ5fGIchrf

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 28, 2023