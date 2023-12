Navenn Ul Haq: అఫ్గాన్‌ బోర్డు నిర్ణయంపై స్పందించిన నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌.. ఏమన్నాడంటే..!

December 26, 2023 / 09:56 PM IST

Navenn Ul Haq: అఫ్గానిస్తాన్‌ క్రికెటర్లు నవీన్‌ ఉల్‌ హక్‌, ముజీబ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌, ఫజల్‌హక్‌ ఫరూఖీలపై ఆ దేశ క్రికెట్‌ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ దేశ క్రికెట్ అభిమానులతో పాటు ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌ ఫ్యాన్స్‌నూ షాక్‌కు గురిచేసింది. ఈ ముగ్గురూ దేశానికంటే వివిధ దేశాల్లో జరుగుతున్న ఫ్రాంచైజీ లీగ్‌ క్రికెట్‌కే అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ అఫ్గాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు.. ఈ ముగ్గురూ లీగ్‌లలో ఆడకుండా రెండేండ్ల పాటు నిషేధం విధించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే అఫ్గాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు నిర్ణయం తర్వాత ఈ ముగ్గురు క్రికెటర్లు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటనా చేయలేదు. తాజాగా నవీన్‌ ఉల్ హక్‌ మాత్రం తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీస్‌లో ఆసక్తికర పోస్టు చేశాడు.

నవీన్‌ తన ఇన్‌స్టా స్టోరీస్‌లో ‘ఇది చాలా సాధారణ విషయం. సత్యం నెమ్మదిగా తెలుస్తుంది. కానీ అబద్ధం మాత్రం అగ్ని కంటే వేగంగా వ్యాపిస్తుంది..’ అని రాస్తూ అఫ్గానిస్తాన్‌ దేశపు జెండాతో పాటు లవ్‌ ఎమోజీలను పెట్టాడు. ఇది అఫ్గాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డును ఉద్దేశించి చేసిందేనని నెటిజన్లు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు.

“It’s a normal and a common thing truth comes out late and lie spread around faster than fire” 🇦🇫❤️ #ACB #Cricket | #SuperGiantsWatch pic.twitter.com/rYCOufTAhH

కాగా నవీన్‌తో పాటు ముజీవ్‌, ఫజల్‌హక్‌లు దేశం కోసం కాకుండా ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌పై లీగ్‌లపై దృష్టి సారించేందుకు గాను తమ పేర్లను సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టుల కోసం పరిగణించవద్దని బోర్డుకు తెలిపారు. అయితే 2024 నుంచి మాత్రం తాము దేశం తరఫున ఆడేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నమంటూ వాళ్లు చెప్పడంతో అఫ్గాన్‌ బోర్డు తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ అఫ్గాన్‌ బౌలింగ్‌ త్రయానికి సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టుతో పాటు ఇతర దేశాల్లోని లీగ్‌లు ఆడేందుకు నో ఆబ్జెక్షన్‌ సర్టిఫికెట్‌ (ఎన్‌వోసీ) కూడా ఇవ్వకూడాదని నిర్ణయం తీసుకుంది.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨

The ACB has decided to delay the annual central contracts and opt not to grant NOCs to three national players, @Mujeeb_R88, @fazalfarooqi10 and Naveen Ul Haq.

Full Details 👉: https://t.co/FKECO8U7Ba pic.twitter.com/GMDaTzzNNP

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) December 25, 2023