July 22, 2024 / 11:30 AM IST

ముంబై: టీమిండియా బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీతో నెల‌కొన్న వివాదాల‌పై భార‌త చీఫ్ కోచ్ గౌతం గంభీర్(Gautam Gambhir) పెద‌వి విప్పారు. కోహ్లీతో ఉన్న రిలేష‌న్ ఇద్ద‌రు వ్య‌క్త‌ల మ‌ధ్య ఉండేదే అని, అది టీఆర్పీల కోసం కాదు అని గంభీర్ అన్నారు. టీమిండియా శ్రీలంక టూర్‌కు వెళ్తున్న నేప‌థ్యంలో ఇవాళ ముంబైలో చీఫ్ కోచ్ గంభీర్‌, చీఫ్ సెలెక్ట‌ర్ అజిత్ అగార్క‌ర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ నేప‌థ్యంలో కోహ్లీ గురించి అడిగిన ప్ర‌శ్న‌కు గంభీర్ బ‌దులిచ్చారు. టెలివిజ‌న్ రేటింగ్స్ గురించి ఏదైనా అన‌డం బాగానే ఉంటుంద‌ని, కానీ కోహ్లీతో త‌న‌కు ఎటువంటి విభేదం లేద‌ని, ఇద్ద‌రు ప‌రిణితి చెందిన వ్య‌క్తుల మ‌ధ్య ఉండే రిలేష‌నే త‌మ మ‌ధ్య ఉన్న‌ట్లు గంభీర్ వెల్ల‌డించాడు. ఈ విష‌యాన్ని ఎన్నో సార్లు చెప్పిన‌ట్లు తెలిపాడు.

స్వంత జ‌ట్టు . స్వంత జెర్సీ కోసం పోరాడం హ‌క్కు ప్ర‌తి ప్లేయ‌ర్‌కు ఉంటుంద‌ని, విజ‌యం సాధించి డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో అడుగుపెట్టాల‌ని ఆలోచ‌న ఉంటుంద‌న్నారు. కానీ 140 కోట్ల మంది భార‌తీయుల‌కు ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తున్నామ‌ని, దేశాన్ని గ‌ర్వంగా నిలిపేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నామ‌ని, అలాంటప్పుడు ఒకే ర‌కంగా ఉంటామ‌న్నారు. ఫీల్డ్‌లో కోహ్లీతో మంచి రిలేష‌న్ ఉంద‌ని, అదే రిలేష‌న్ కొన‌సాగుతుంద‌న్నాడు. కోహ్లీ ఓ ప్రొఫెష‌న‌ల్ అని, వ‌ర‌ల్డ్‌క్లాస్ అథ్లెట్ అని, ప్లేయ‌ర్‌గా అత‌న్ని అత్యంత గౌర‌విస్తాన‌ని, ఆ మ‌ర్యాద‌నే కొన‌సాగిస్తాన‌ని, క‌లిసి జ‌ట్టు కోసం ప‌నిచేయ‌నున్న‌ట్లు గంభీర్ తెలిపాడు.

Mumbai | Indian Men’s Cricket Team Head Coach Gautam Gambhir says, “It’s good for the TRP but what kind of relationship I do share with Virat Kohli, I think it’s between two mature individuals. I’ve said it many times, everyone has the right to fight for their own team, for their… pic.twitter.com/x8QI8KbyLF

