obstructing the field: విచిత్రంగా ఔట్‌ అయిన బంగ్లా వికెట్‌ కీపర్‌.. అలా ఔట్‌ అయిన తొలి బ్యాటర్‌ అతడే..

December 6, 2023 / 02:40 PM IST

obstructing the field: న్యూజిలాండ్‌తో స్వదేశంలో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో బంగ్లాదేశ్‌ వికెట్ కీపర్‌ బ్యాటర్ ముష్ఫీకర్‌ రహీమ్‌ విచిత్రంగా ఔట్‌ అయ్యాడు. ఢాకాలోని షేర్‌ ఎ బంగ్లా స్టేడియం వేదికగా కివీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ముష్పీకర్‌.. ‘అబ్‌స్ట్రాకింగ్‌ ది ఫీల్డ్‌’గా ఔట్‌ అయిన తొలి బంగ్లా బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. రెండో టెస్టులో భాగంగా కివీస్‌ బౌలర్‌ కైల్‌ జెమీసన్‌ వేసిన 40వ ఓవర్లో.. నాలుగో బంతిని డిఫెన్స్‌ ఆడబోగా అది కాస్తా వికెట్ల మీదకు రావడంతో దానిని చేతితో (హ్యాండిల్‌ ది బాల్‌) అడ్డుకున్నందుకు ఔట్‌ అయ్యాడు. క్రికెట్‌లో ఉన్న 11 రకాల ఔట్‌లలో ఇది ఒకటి.

ఏంటీ అబ్‌స్ట్రాకింగ్‌ ది ఫీల్డ్‌..

క్రికెట్‌ చట్టాలు చేసే మెరిల్‌బోన్‌ క్రికెట్‌ క్లబ్ (ఎంసీసీ) నిబంధనలలోని 37వ లా ప్రకారం.. ఎవరైనా ఒక బ్యాటర్‌ బంతిని ఆడే సమయంలో అతడు దానిని చేతితో అడ్డుకుంటే అది అబ్‌స్ట్రాకింగ్‌ ది ఫీల్డ్‌ కిందకే వస్తుంది. బ్యాటర్‌కు ఇంజ్యూరీ అయితే తప్ప అతడు/ఆమె బంతి డెడ్‌ అయ్యేదాకా దానిని తాకరాదు. అంతేగాక ఒక బ్యాటర్‌ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఫీల్డర్‌ను క్యాచ్‌ పట్టేప్పుడు అంతరాయం కలిగించినా ఈ నిబంధనే వర్తిస్తుంది. తాజాగా ముష్ఫీకర్‌ ఔట్‌ అయింది తొలి నిబంధన ఉల్లంఘన కిందే..

Did Mushfiqur Rahim really need to do that? He’s been given out for obstructing the field! This one will be talked about for a while…

