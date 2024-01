ICC U19 World Cup 2024: ముషీర్‌ ఖాన్‌ సెంచరీ.. భారత్‌ భారీ స్కోరు

January 25, 2024 / 05:48 PM IST

ICC U19 World Cup 2024: దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా ఐసీసీ నిర్వహిస్తున్న అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌లో భాగంగా ఐర్లాండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌ భారీ స్కోరు చేసింది. యువభారత జట్టులోని వన్‌ డౌన్‌ బ్యాటర్‌ ముషీర్‌ ఖాన్‌ (106 బంతుల్లో 118, 9 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) తో పాటు కెప్టెన్‌ ఉదయ్‌ సహరన్‌ (84 బంతుల్లో 75, 5 ఫోర్లు) రాణించడంతో భారత్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 301 పరుగులు చేసింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇండియా అండర్‌ – 19కు మరోసారి శుభారంభం దక్కలేదు. ఓపెనర్‌ ఆదర్శ్‌ సింగ్‌ (17) విఫలమవగా మరో ఓపెనర్‌ అర్షిన్‌ కులకర్ణి (32) ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఈ ఇద్దరూ ఔటయ్యాక క్రీజులోకి వచ్చిన ముషీర్‌, ఉదయ్‌లు వికెట్లకు అడ్డుగోడలా నిలిచారు. ఈ ఇద్దరూ మూడో వికెట్‌కు 156 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నిర్మించారు.

Innings break!

Solid batting display from the #BoysinBlue as #TeamIndia post 301/7 in the first innings 👌👌

💯 from Musheer Khan and a Captain’s knock from Uday Saharan 👏👏

Over to our bowlers 💪

Scorecard ▶️ https://t.co/x26Ah72jqU#TeamIndia | #INDvIRE | #U19WorldCup pic.twitter.com/Lvu6aJR194

— BCCI (@BCCI) January 25, 2024