Ranji Trophy 2024 | ముషీర్‌ ఖాన్‌ సెంచరీ.. సచిన్‌ చూస్తుండగానే అతడి రికార్డు బద్దలు కొట్టిన ముంబైకర్‌

March 12, 2024 / 03:15 PM IST

Ranji Trophy 2024 | ముంబైలోని వాంఖెడే స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో భారత యువ క్రికెటర్‌, సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ తమ్ముడు ముషీర్‌ ఖాన్‌ శతకంతో అదరగొట్టాడు. విదర్భతో జరుగుతున్న ఫైనల్‌లో ముషీర్‌.. 326 బంతులాడి 10 బౌండరీల సాయంతో 136 పరుగులు చేశాడు. తద్వారా ముషీర్.. క్రికెట్‌ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ 29 ఏండ్ల కిందట నెలకొల్పిన రికార్డును బ్రేక్‌ చేశాడు. సచిన్‌ మ్యాచ్‌ చూస్తుండగానే ముషీర్‌ ఈ ఘనత సాధించడం గమనార్హం.

విదర్భతో మ్యాచ్‌లో సెంచరీ చేసిన ముషీర్‌ వయసు 19 ఏండ్ల 14 రోజులు. రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్స్‌లో ముంబై తరఫున ఆడుతూ అత్యంత పిన్న వయసులో సెంచరీ చేసిన ఘనత సచిన్‌ పేరు మీద ఉంది. 1994-95 సీజన్‌లో సచిన్‌.. రంజీ ఫైనల్‌లో (పంజాబ్‌పై) ఆడుతూ ఈ ఘనత అందుకున్నాడు. అప్పటికీ సచిన్‌ వయసు 21 ఏండ్ల 11 నెలలు. తాజాగా ముషీర్‌.. ఈ రికార్డును బ్రేక్‌ చేయడం గమనార్హం.

ముషీర్‌ సెంచరీ సాయంతో రంజీ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో ముంబై భారీ స్కోరు దిశగా కదులుతోంది. మూడో రోజు టీ విరామ సమయానికి ముంబై.. 6 వికెట్లు కోల్పోయి 357 పరుగులు చేసింది. ముషీర్‌ ఖాన్‌ తో పాటు కెప్టెన్‌ అజింక్యా రహానే (73), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (95)లు రాణించారు. టీ విరామానికి ముంబై ఆధిక్యం 476 పరుగులుగా ఉంది. ఆ జట్టు 500 ప్లస్‌ టార్గెట్‌ నిర్దేశించి డిక్లేర్‌ చేసే అవకాశముంది. చివరి రెండు రోజులు బౌలింగ్‌కు అనుకూలంగా ఉండే వాంఖడే పిచ్‌పై అంత భారీ టార్గెట్‌ను ఛేదించడం ముంబైకి శక్తికి మించిన పనే..

