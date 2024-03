March 27, 2024 / 07:15 PM IST

IPL 2024 SRH vs MI : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ ఎనిమిదో మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(SRH), ముంబై ఇండియ‌న్స్(MI) త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. టాస్ గెలిచిన హార్దిక్ పాండ్యా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దాంతో, హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు తొలుత బ్యాటింగ్ చేయ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇరుజ‌ట్లు రెండు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగుతున్నాయి.

ముంబై జ‌ట్టులో ల్యూక్ వుడ్ స్థానంలో అండ‌ర్-19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో చెలరేగిన క్వెనా మ‌ఫాకా ఆడుతున్నాడు. హైద‌రాబాద్ విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్ జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. గాయ‌ప‌డిన న‌ట‌రాజ‌న్ స్థానంలో జ‌య‌దేవ్ ఉనాద్క‌ట్ ఆడ‌నున్నాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ అన్ని జ‌ట్లు త‌మ సొంత స్టేడియంలో విజ‌యం సాధించాయి. ఇప్పుడు హైద‌రాబాద్ కూడా త‌మ ఇలాకా అయిన ఉప్ప‌ల్‌లో జ‌య‌భేరి మోగించాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది.

🚨 Toss Update 🚨

Mumbai Indians win the toss and elect to bowl against Sunrisers Hyderabad.

Follow the match ▶️https://t.co/oi6mgyCP5s #TATAIPL | #SRHvMI pic.twitter.com/DEZZk3HCHh

— IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024