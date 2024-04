April 1, 2024 / 08:08 PM IST

IPL 2024 RR vs MI : వాంఖ‌డేలో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ బౌల‌ర్లు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. ట్రెంట్ బౌల్ట్, నంద్రె బ‌ర్గ‌ర్‌లు విజృంభించ‌డంతో, ముంబై ఇండియ‌న్స్ జ‌ట్టు 20 ప‌రుగుల‌కే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఏకంగా ముగ్గురు డకౌట్‌గా వెనుదిరిగారు. ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో టాపార్డర్‌ని న‌లుగురిలో ముగ్గురు బ్యాట‌ర్లు డ‌కౌట్ కావ‌డం ఇది ఆరోసారి. బౌల్ట త‌న తొలి ఓవ‌ర్లోనే రోహిత్ శ‌ర్మ‌(0) ను ఔట్ చేశాడు.

ఆ త‌ర్వాత బంతికి న‌మ‌న్ ధిర్‌(0)ను ఎల్బీగా ఔట్ చేసి ముంబైని మ‌రింత క‌ష్టాల్లోకి నెట్టాడు. ఇక త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌గా బ్రెవిస్‌(0)ను వెన‌క్కి పంపి మూడో వికెట్ సాధించాడు. అంతోఇంతో ట‌చ్‌లో ఉన్న‌ట్టు క‌నిపించిన ఇషాన్ కిష‌న్‌(16)ను బ‌ర్గ‌ర్ బోల్తా కొట్టించి ముంబైని కోలుకోలేని దెబ్బ‌కొట్టాడు. ప్ర‌స్తుతం తిల‌క్ వ‌ర్మ‌(12), కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(16) ఆడ‌తున్నారు. 6 ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై స్కోర్.. 46/4.

