December 16, 2023

MLC 2024: అగ్రరాజ్యం అమెరికా క్రికెట్‌ అభిమానులను శుభవార్త. వచ్చే ఏడాది ఆ దేశంలో ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్‌ ధమాకా దక్కనుంది. 2024లో వెస్టిండీస్‌తో పాటు అమెరికా కూడా టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌కు ఆతిథ్యమివ్వనున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ మెగా టోర్నీ ముగిసిన వెంటనే అక్కడ మినీ ఐపీఎల్‌ అయిన మేజర్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌ (ఎంఎల్‌సీ)కూడా మొదలుకానుంది. వచ్చే ఏడాది జులై 4 నుంచి ఎంఎల్‌సీ మొదలవుతుందని నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.

అధికారికంగా షెడ్యూల్‌ ప్రకటించకపోయినప్పటికీ టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ జూన్‌లో జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఇది ముగిసిన వెంటనే ఎంఎల్‌సీ మొదలుకానుంది. జులై 4 న ఎంఎల్‌సీ సెకండ్‌ సీజన్‌ను మొదలుపెట్టనున్నది. అమెరికా ఇండిపెండెన్స్‌ డే కూడా అదేరోజు కావడం గమనార్హం. గత సీజన్‌ కంటే వచ్చే ఏడాది ఈ టోర్నీ ఇంకా సక్సెస్‌ అవుతందని, మరింత మంది అంతర్జాతీయ స్టార్స్‌ ఈ లీగ్‌ లో భాగమవుతారని ఎంఎల్‌సీ టోర్నమెంట్‌ డైరెక్టర్‌ జస్టిన్‌ గేల్‌ తెలిపారు. 2024 సీజన్‌ను డబుల్‌ రౌండ్‌ రాబిన్‌ పద్ధతిలో నిర్వహించనున్నారని ఆయన చెప్పారు. గత సీజన్‌లో ఆటగాళ్ల అందుబాటు ప్రధాన సమస్యగా ఉండటంతో 15 రోజుల్లోనే టోర్నీ ముగిసింది.

𝑭𝒊𝒓𝒆𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 𝑮𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒆𝒅 🎆🎇

The 2nd edition of #MajorLeagueCricket bowls off on July 4th, and your #SeattleOrcas will be ready to go from ball one🏏#MLC2024 pic.twitter.com/vmAbGNu4fA

— Seattle Orcas (@MLCSeattleOrcas) December 15, 2023