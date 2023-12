December 18, 2023 / 04:07 PM IST

IPL Mock Auction 2024: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) వేలంలో ఆసీస్‌ సీనియర్‌ పేసర్‌ మిచెల్‌ స్టార్క్‌ భారీ ధర దక్కించుకున్నాడు. గతంలో అతడు ప్రాతినిథ్యం వహించిన రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు అతడిని ఏకంగా రూ. 18.5 కోట్లు పెట్టి దక్కించుకుంది. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన సౌతాఫ్రికా స్టార్‌ పేసర్‌ గెరాల్డ్‌ కోయెట్జ్‌ కూడా రూ. 18 కోట్ల ధర పలకగా ఆసీస్‌ సారథి పాట్‌ కమిన్స్‌ను సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ రూ. 17.50 కోట్లు వెచ్చించి సొంతం చేసుకుంది. గత రెండు సీజన్లలో అటు బ్యాటింగ్‌తో పాటు బౌలింగ్‌లో కూడా విఫలమవుతున్న శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ అయితే ఏకంగా రూ. 14 కోట్ల ధర దక్కించుకోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది..

అదేంటి..? ఐపీఎల్‌ – 2024 సీజన్‌ కోసం వేలం జరగాల్సింది మంగళవారం (డిసెంబర్‌ 19న) కదా.. మరి ఈ వేలం ఎక్కడిది..? అనుకుంటున్నారా..? ఆగండాగండి. ఇది ఒరిజినల్‌ యాక్షన్‌ కాదు. వేలానికి ముందు నిర్వహించే ఐపీఎల్‌ మాక్‌ ఆక్షన్‌. వేలానికి ముందు జియో సినిమా దీనిని నిర్వహించింది. భారత మాజీ క్రికెటర్లు సురేశ్‌ రైనా, పార్థీవ్‌ పటేల్‌, అనిల్‌ కుంబ్లేతో పాటు ఆర్సీబీ మాజీ డైరెక్టర్‌ మైక్‌ హెసెన్‌, ఇంగ్లండ్‌ మాజీ సారథి ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌లు ఈ ఉత్తుత్తి వేలంలో పాల్గొన్నారు.

