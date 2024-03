March 8, 2024 / 12:48 PM IST

Mike Tyson : బాక్సింగ్ దిగ్గ‌జం మైక్ టైస‌న్(Mike Tyson) మ‌రోసారి రింగ్‌లోకి దిగ‌నున్నాడు. యూట్యూబ‌ర్‌గా పాపుల‌ర్ అయి బాక్స‌ర్‌గా అవ‌తార‌మెత్తిన జేక్ పాల్‌(Jake Paul)తో ఈ మాజీ చాంపియ‌న్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాడు. ఎగ్జిబిష‌న్ మ్యాచ్‌లో భాగంగా ఈ ఇద్ద‌రూ జూలై 20న ఈ బౌట్ జ‌రుగ‌నుంది. టెక్సాస్‌లోని స్టేడియంలో టైస‌న్, పాల్ మ‌ధ్య జ‌రిగే ఈ ఫైట్‌ను ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్(Netflix) టెలికాస్ట్ చేయ‌నుంది.

కెరీర్ ఆసాంతం ఎంద‌రో బాక్స‌ర్ల‌ను మ‌ట్టికరిపించిన టైస‌న్‌కు ప్ర‌స్తుతం 57 ఏండ్ల వ‌యసు. త‌న కంటే 30 ఏండ్లు చిన్న‌వాడైన పాల్‌కు అత‌డు త‌న పంచ్ ప‌వ‌ర్ చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ‘గ‌త కొన్నేండ్లుగా పాల్ బాక్స‌ర్‌గా ఎదిగిన తీరు అద్భుతం. ప‌సిపిల్లాడైన అత‌డు అనుభ‌జ్ఞుడినైన, ఆల్‌టైమ్ గ్రేటెస్ట్ బాక్స‌ర్ అయిన నాకు ఏ మేర‌కు పోటీనిస్తాడు ఆనేది చూడాలి’ అని టైస‌న్ వ్యాఖ్యానించాడు.

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6

— Netflix (@netflix) March 7, 2024