ముంబై ఇండియన్స్‌పై కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ఘనవిజయం సాధించారు. అదిరిపోయే బౌలింగ్, సూపర్ ఫీల్డింగ్‌తో ముంబైని మట్టికరిపించారు. అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్‌కతా.. బుమ్రా ఐదు వికెట్లతో విజృంభించడంతో భారీ స్కోరు చేయలేకపోయింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 165 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. లక్ష్య ఛేదనలో ముంబైకి ఆరంభంలోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది.

అంపైర్ తప్పుడు నిర్ణయంతో రోహిత్ శర్మ (2) పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన తిలక్ వర్మ (6), రమణ్‌దీప్ సింగ్ (12), టిమ్ డేవిడ్ (13), డానియల్ శామ్స్ (1), మురుగన్ అశ్విన్ (0), కుమార్ కార్తికేయ (3), బుమ్రా (0) ఎవరూ బ్యాటుతో రాణించలేదు. అయితే క్రీజులో కీరన్ పొలార్డ్ (15) ఉండటంతో ముంబై ఆశలు సజీవంగానే ఉన్నాయి.

అయితే అతను కూడా భారీ షాట్లు ఆడలేకపోయాడు. అదే సమయంలో కోల్‌కతా జట్టు సూపర్ ఫీల్డింగ్‌తో మూడు రనౌట్లు చేసింది. దీంతో ముంబై జట్టు 113 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. కోల్‌కతా బౌలర్లలో ప్యాట్ కమిన్స్ 3, రస్సెల్ 2 వికెట్లతో సత్తా చాటారు. టిమ్ సౌథీ, వరుణ్ చక్రవర్తి చెరో వికెట్ తీసుకున్నారు. దీంతో కోల్‌కతా జట్టు 52 పరుగుల తేడాతో ముంబైని మట్టికరిపించింది.

