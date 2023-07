July 22, 2023 / 10:22 PM IST

Ashes Series : యాషెస్ సిరీస్‌లో భారీ స్కోర్ బాకీ ప‌డిన‌ ఆస్ట్రేలియా స్టార్ , వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ఆట‌గాడు మార్న‌స్ ల‌బూషేన్(111) సెంచ‌రీ కొట్టాడు. ఓల్డ్ ట్ర‌ఫోర్డ్‌( Old Trafford)లో జ‌రుగుతున్న‌ నాలుగో టెస్టులో అద్భ‌త సెంచ‌రీతో రాణించాడు. 161 బంతుల్లోనే ల‌బూషేన్ వంద‌కు చేరువ‌య్యాడు. దాంతో, విమ‌ర్శ‌కుల నోళ్లు మూయించాడు. ఇంగ్లండ్ గ‌డ్డ‌పై అత‌డికి ఇదే తొలి సెంచ‌రీ కావ‌డం విశేషం.

మొత్తంగా ఈ ఫార్మాట్‌లో అత‌డికి ఇది 11వ శ‌త‌కం. సెంచ‌రీతో జోరు మీదున్న అత‌డిని జో రూట్ పెవిలియ‌న్‌కు పంపాడు. దాంతో, ఆసీస్ 211 వ‌ద్ద ఐదో వికెట్ కోల్పోయింది. మిచెల్ మార్ష్‌(31), కామెరూన్ గ్రీన్ (3) క్రీజులో ఉన్నారు. ఇంకా ఆసీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 61 ప‌రుగులు వెన‌క‌బ‌డి ఉంది.

Marnus Labuschagne has risen to the occasion with a top knock 👌#WTC25 | #ENGvAUS | 📝: https://t.co/gwqKgHxYwJ pic.twitter.com/3d32W9TubY

— ICC (@ICC) July 22, 2023