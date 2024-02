Virat Kohli | భారత్‌ హాయిగా నిద్రపోతుంది.. విరుష్క జంటకు వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఆర్సీబీ

February 21, 2024 / 10:57 AM IST

Virat Kohli | టీమ్‌ఇండియా మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ (Virat Kohli) రెండోసారి తండ్రైన విషయం (second child) తెలిసిందే. అనుష్క శర్మ (Anushka Sharma) ఈ నెల 15వ తేదీన పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని విరుష్క జంట సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా మంగళవారం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ జంటకు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పలువురు క్రీడాకారులు, సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు కోహ్లీ‌, అనుష్క జంటకు కంగ్రాట్స్‌ చెబుతూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కోహ్లీ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఐపీఎల్ ఫ్రాంఛైజీ రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (Royal Challengers Bangalore) తనదైన శైలిలో శుభాకాంక్షలు తెలిపింది.

ఇది చాలా సంతోషకరమైన వార్త అని, భారతదేశం మొత్తం ఈరోజు హాయిగా నిద్రపోతుంది అని పేర్కొంది. ‘ఇప్పుడు నలుగురు సభ్యులు. విరాట్‌, అనుష్కలకు శుభాకాంక్షలు. ఆర్సీబీ కుటుంబంలోని అతి పిన్న వయస్కుడైన అకాయ్‌ను సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇది చాలా సంతోషకరమైన వార్త. భారతదేశం మొత్తం ఈ రాత్రి హాయిగా నిద్రపోతుంది’ అంటూ ఆర్సీబీ ఎక్స్‌లో పేర్కొంది. ఈ ట్వీట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

విరాట్‌ కోహ్లీ – అనుష్క జంట 2017 డిసెంబర్‌ 11న ఇటలీలో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ జంటకు 2021లో ఓ పాప వామిక జన్మించింది. ఇప్పుడు బాబు పుట్టాడు. ఆ బాబుకు అకాయ్‌ (Akaay) అని నామకరణం కూడా చేశారు. ప్రస్తుతం భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ మధ్య ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ జరుగుతుండగా.. ఈ కారణంగానే కోహ్లీ జట్టుకు దూరమైన విషయం తెలిసిందే.

And then there are four 👨‍👩‍👧‍👦🤩

Many congratulations to Anushka and Virat, and a big welcome to the youngest member of the RCB family, Akaay 🤗❤️

This is such a happy news and India will sleep well tonight 😇#PlayBold #ನಮ್ಮRCB @AnushkaSharma @imVkohli pic.twitter.com/2hDYE4TGd6

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 20, 2024