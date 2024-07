July 30, 2024 / 01:29 PM IST

పారిస్‌: పారిస్ ఒలింపిక్స్‌(Paris Olympics)లో రెండో మెడ‌ల్ కొట్టింది ఇండియా. 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్తోల్ టీమ్ ఈవెంట్‌లో భార‌త్‌కు కాంస్య ప‌త‌కం ల‌భించింది. షూట‌ర్ మ‌నూ భాక‌ర్ ఖాతాలో మ‌రో మెడ‌ల్ ప‌డింది. మిక్స్‌డ్ టీమ్‌లో మ‌నూ భాక‌ర్‌తో పాటు స‌ర‌బ్‌జోత్ సింగ్ ఉన్నారు. కొరియా జంట‌పై భార‌త షూట‌ర్లు మేటి ఆట‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు. ఈ మెడ‌ల్‌తో షూట‌ర్ మ‌నూ భాక‌ర్ స‌రికొత్త చ‌రిత్ర సృష్టించింది. స్వ‌తంత్ర భార‌త్‌లో ఒకే ఒలింపిక్స్‌లో రెండు ప‌త‌కాలు సాధించిన అథ్లెట్‌గా మ‌నూ భాక‌ర్ నిలిచారు.

మ‌నూ-స‌ర‌బ్‌జోత్ జ్యోడి ఆరంభంలో త‌డ‌బడ్డా.. రెండో సిరీస్ నుంచి అద్భుత ఆట‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించారు. దాదాపు ప్ర‌తి రౌండ్‌లో ఆధిప‌త్యాన్ని చాటారు. వాస్తవానికి కొరియా చాలా బ‌ల‌మైన ప్ర‌త్య‌ర్థి. కానీ మ‌నూ ప్ర‌తి రౌండ్‌లోనూ కీల‌క‌మైన పాయింట్ల‌ను సాధించారు. 16-10 పాయింట్ల‌తో మ‌నూ భాక‌ర్ టీమ్ .. కాంస్య ప‌త‌కాన్ని కైవ‌సం చేసుకున్న‌ది.

