మెస్సి కొట్టిన పెనాల్టీ గోల్ ఇదే.. వీడియో

December 14, 2022 / 10:00 AM IST

దోహా: క్రొయేషియాతో జ‌రిగిన వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ సెమీస్ మ్యాచ్‌లో.. అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సీ అద్భుత‌మైన గోల్ చేశాడు. ఆట 34వ నిమిషంలో పెనాల్టీని గోల్‌గా మ‌లిచాడు. నిజానికి క్రొయేషియా గోల్ కీప‌ర్ లివాకోవిక్ ఆ షాట్‌ను సరైన రీతిలోనే అంచ‌నా వేసినా.. మెస్సీ ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ కిక్ గోల్ పోస్టులోకి దూసుకువెళ్లింది. నెట్‌లో కొంచెం ఎత్తులోకి ఆ బాల్ ఎగురుతూ వెళ్లింది. ఈ గోల్‌తో మెస్సీ ఈ టోర్నీలో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు తన ఖాతాలో అయిదు గోల్స్ వేసుకున్నాడు. ఇక వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ల‌లో అత్య‌ధికంగా 11 గోల్స్ చేసిన అర్జెంటీనా ప్లేయ‌ర్‌గా మెస్సి నిలిచాడు. ప్ర‌స్తుతం టోర్న‌మెంట్‌లో ఫ్రాన్స్ ప్లేయ‌ర్ కైలియ‌న్ ఎంబ‌ప్పి కూడా అయిదు గోల్స్ చేశాడు. ఈ వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ఫైన‌ల్‌కు త‌న చివ‌రి మ్యాచ్ అని, టోర్న‌మెంట్ త‌ర్వాత రిటైర్ కానున్న‌ట్లు మెస్సి తెలిపాడు.

