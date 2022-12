December 19, 2022 / 11:12 AM IST

దోహా: లియోనిల్ మెస్సి.. అర్జెంటీనాకు వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ అందించిన సూప‌ర్‌హీరో. తీవ్ర ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా సాగిన ఫైన‌ల్లో మెస్సి మ్యాజిక్ చేశాడు. 3-3 గోల్స్‌తో మ్యాచ్ డ్రా కాగా.. పెనాల్టీ షూటౌట్‌లో ఫ్రాన్స్‌పై విజ‌యం సాధించి.. మూడ‌వ సారి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ఫుట్‌బాల్‌ను ఎగురేసుకుపోయింది అర్జెంటీనా. ఫైన‌ల్లో రెండు కీల‌క గోల్స్ చేసిన కెప్టెన్ మెస్సి.. క‌ప్ అందుకున్న త‌ర్వాత తెగ ఎంజాయ్ చేశాడు. చేతుల్లో వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌తో చిందేశాడు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో ఉన్న టేబుల్‌పై ఎక్కి ఆ మూమెంట్స్‌ను సెల‌బ్రేట్ చేసుకున్నాడు. మెస్సి డ్యాన్ చేసిన వీడియోను ఈఎస్పీఎన్ఎఫ్‌సీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేసింది.

