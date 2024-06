June 11, 2024 / 10:06 PM IST

England : దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్ల త‌న‌యులు వార‌స‌త్వాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్న‌ రోజుల‌వి. తాజాగా ఇంగ్లండ్ మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్ (Andrew Flintoff) చిన్న‌ కుమారుడు అండ‌ర్-19 జ‌ట్టులోకి వ‌చ్చాడు. శ్రీ‌లంక‌తో జ‌రిగే వ‌న్డే సిరీస్(ODI Series) కోసం ఎంపిక చేసిన జ‌ట్టులో రాకీ చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు. దాంతో, విధ్వంస‌క బ్యాటింగ్‌తో వార్త‌ల్లో నిలిచిన రాకీ ఫ్లింటాఫ్(Rocky Flintoff) తొలిసారి ఇంగ్లండ్ జెర్సీ వేసుకోబోతున్నాడు.

కుడిచేతి వాటం బ్యాట‌ర్ అయిన రాకీ తండ్రి ఫ్లింటాఫ్ మాదిరిగానే పుల్ షాట్స్ ఆడ‌డంలో దిట్ట‌. లాంక్‌షైర్ జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున సెంచ‌రీ బాదిన పిన్న వ‌య‌స్కుడిగా ఫ్లింటాఫ్ రికార్డు బ‌ద్ధ‌లుకొట్టిన రాకీ.. తండ్రికి త‌గ్గ వార‌సుడు అనిపించుకున్నాడు.

