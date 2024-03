March 7, 2024 / 03:48 PM IST

Kuldeep Yadav : భార‌త జట్టులో కీల‌క బౌల‌ర్‌గా ఎదుగుతున్న‌ కుల్దీప్ యాద‌వ్ (Kuldeep Yadav) మ‌రో మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ధ‌ర్మ‌శాలలో జ‌రుగుతున్న ఐదో టెస్టులో ఈ మ‌ణిక‌ట్టు మాంత్రికుడు ఇంగ్లండ్ టాపార్డ‌ర్‌ను కకావిక‌లం చేస్తూ ఐదు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. త‌ద్వారా ఈ చైనామ‌న్ బౌల‌ర్ ప‌లు రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. లెగ్‌బ్రేక్, గూగ్లీల‌తో ఇంగ్లండ్ న‌డ్డివిరిచిన కుల్దీప్ సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో 50 వికెట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు.

టెస్టుల్లో ఈ ఫీట్ సాధించిన మూడో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్న‌ర్‌గా కుల్దీప్ రికార్డు సృష్టించాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా స్పిన్న‌ర్ పాల్ ఆడ‌మ్స్(Paul Adams), ఇంగ్లండ్ స్పిన్న‌ర్ జానీ వార్డ్లే(Johnny Wardle)లు ఈ జాబితాలో కుల్దీప్ కంటే ముందున్నారు. ఆడ‌మ్స్ 134 వికెట్లు తీయ‌గా.. జానీ 102 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

