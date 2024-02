February 17, 2024 / 10:14 AM IST

రాజ్‌కోట్ : ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న మూడ‌వ టెస్టు(Ind Vs Eng) మూడ‌వ రోజు తొలి సెష‌న్ ఆస‌క్తిక‌రంగా సాగుతోంది. ఇంగ్లండ్ బ్యాట‌ర్లు జో రూట్‌, జానీ బెయిర్‌స్టోలు ఔట‌య్యారు. జో రూట్ 18 ర‌న్స్ చేసి బుమ్రా బౌలింగ్‌లో అవుట్ అయ్యాడు. బ్రుమా బౌలింగ్‌లో రివ‌ర్స్ షాట్‌కు ప్ర‌య‌త్నించిన రూట్ .. స్లిప్స్‌లో జైశ్వాల్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు.

Early wicket in the morning session, courtesy vice-captain @Jaspritbumrah93 😎

Reverse-lap shot straight into the hands of @ybj_19 at second slip 🙌

England lose Joe Root.

Follow the match ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/iLiVipLzcQ

— BCCI (@BCCI) February 17, 2024