June 22, 2024 / 11:23 PM IST

IND vs BAN : ఐసీసీ ట్రోఫీ వేట‌లో విజ‌యాల‌తో దూసుకెళ్తున్న భార‌త్(Team India) సెమీఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. శ‌నివారం జ‌రిగిన‌ సూపర్ 8 రెండో మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh)ను టీమిండియా వ‌ణికించింది. భారీ ఛేద‌న‌లో కుల్దీప్ యాద‌వ్(3/19), జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(2/13)లు విజృంభించ‌డంతో 50 ప‌రుగుల‌ తేడాతో జ‌య‌భేరి మోగించింది. తొలు హార్దిక్ పాండ్యా(50 నాటౌట్), విరాట్ కోహ్లీ(37) మెరుపుల‌తో మెగా టోర్నీలో రికార్డు స్కోర్ చేసిన రోహిత్ సేన ఆ త‌ర్వాత ప్ర‌త్య‌ర్థిని క‌ట్ట‌డి చేసి.. గ్రూప్ 1 నుంచి ద‌ర్జాగా సెమీస్ బెర్తు కైవ‌సం చేసుకుంది. అంటిగ్వాలో విజ‌యంతో బంగ్లాదేశ్‌పై టీమిండియా విజ‌యాల రికార్డు 13కు పెరిగింది.

వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ లీగ్ ద‌శ‌లో ఓట‌మెరుగ‌ని టీమిండియా సూప‌ర్ 8లోనూ ర‌ఫ్పాడిస్తోంది. తొలి పోరులో అఫ్గ‌నిస్థాన్‌ను చిత్తు చేసిన రోహిత్ సేన రెండో మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ను మ‌ట్టికరిపించింది. 197 ప‌రుగుల‌ భారీ ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో బంగ్లాకు అదిరే ఆరంభం ల‌భించ‌లేదు. ఓపెన‌ర్ తంజిద్ హ‌స‌న్(29)ధాటిగా ఆడినా హార్దిక్ పాండ్యా ఎంట్రీతో సీన్ మారింది. త‌న తొలి ఓవ‌ర్లోనే లిట్ట‌న్ దాస్(10)ను ఔట్ చేసిన పాండ్యా టీమిండియాకు బ్రేకిచ్చాడు.

India crush Bangladesh to take a huge step into the semifinals 💪

🔗 https://t.co/TViqUcv5FD | #INDvBAN pic.twitter.com/9DTOsBVEkp

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 22, 2024