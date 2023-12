December 8, 2023 / 12:30 PM IST

Copa America 2024 : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క కోపా అమెరికా క‌ప్(Kopa America) టోర్నీకి కౌంట్‌డౌన్ మొద‌లైంది. ఈసారి అమెరికా, మెక్సికో సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ టోర్నీ వ‌చ్చే 2024 జూన్‌లో జ‌రుగ‌నుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో శుక్ర‌వారం నిర్వాహ‌కులు డ్రా వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించారు. గ్రూప్ ద‌శ‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ అర్జెంటీనా(Arjentina) తొలి పోరులో పెరూ(Peru)ను ఢీకొట్ట‌నుంది. ఆతిథ్య‌ మెక్సికో జ‌ట్టు ఉరుగ్వేతో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది.

కోపా అమెరికా క‌ప్ 2024 టోర్నీలో 16 జ‌ట్లు టైటిల్ కోసం పోటీ ప‌డ‌నున్నాయి. ఈ జ‌ట్ల‌ను నాలుగు గ్రూప్‌లుగా విజ‌జించారు. గ్రూప్ ఏలో అర్జెంటీనా, పెరూ, చిలీ, కెన‌డా ట్రినిడాడ్, టొబాగో ఉన్నాయి. గ్రూప్ బిలో మెక్సికో, ఈక్వెడార్, వెనుజులా, జ‌మైకా.. గ్రూప్ సీలో ఉరుగ్వే, అమెరికా, ప‌నామా ఉన్నాయి. చివ‌రిదైన గ్రూప్ డిలో బ్రెజిల్, కొలంబియా, ప‌రాగ్వే, హోండురుస్ కోస్టారికా పోటీ ప‌డుతున్నాయి.

🚨🏆 Official Copa América 2024 groups.

Argentina and Brazil can only face each other in the final, as part of potential combinations. pic.twitter.com/eZGUC7w0sS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2023