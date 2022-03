March 26, 2022 / 10:04 PM IST

CSK vs KKR | ఐపీఎల్ 15 సీజ‌న్‌లో తొలి పోరు చెన్నై, కోల్‌క‌తా మ‌ధ్య వాంఖ‌డే స్టేడియంలో జ‌రుగుతోంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 131 ప‌రుగులు చేసింది. త‌ర్వాత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన కోల్‌క‌తా.. 6 ఓవ‌ర్ల‌లో 43 ప‌రుగులు చేసింది.

ఓపెన‌ర్లు ర‌హ‌నే, వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్.. ఇద్ద‌రూ చెల‌రేగిపోతున్నారు. ర‌హ‌నే 22 బంతుల్లో 27 ప‌రుగులు, అయ్య‌ర్.. 16 బంతుల్లో 16 ప‌రుగులు చేశారు.

#KKR openers going strong.

After 6 overs, they are 43/0

Live – https://t.co/b4FjhJcJtX #CSKvKKR #TATAIPL pic.twitter.com/wygLabNc02

— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2022