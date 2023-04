April 20, 2023 / 04:37 PM IST

IPL 2023 : విరాట్ కోహ్లీ(50) మ‌రోసారి కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్నాడు. అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఓవ‌ర్‌లో బౌండ‌రీ కొట్టి ఫిఫ్టీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అర్థ శ‌తకం బాదిన కెప్టెన్ డూప్లెసిస్(64) క్రీజులో ఉన్నాడు. వీళ్లు 85 బంతుల్లోనే 119ర‌న్స్ జోడించారు. దాంతో ఆర్సీబీ 14 ఓవ‌ర్ల‌కు 118 ప‌రుగులు చేసింది. వీళ్లిద్ద‌రూ ధాటిగా ఆడుతుండ‌డంతో ఆర్సీబీ భారీ స్కోర్ చేసేలా క‌నిపిస్తోంది.

