May 14, 2022 / 07:11 PM IST

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో పోరుకు కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ సిద్ధమైంది. మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వేదికగా జరిగే ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన కేకేఆర్ కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలాగే తమ జట్టులో రెండు మార్పులు చేసినట్లు వెల్లడించాడు. ప్యాట్ కమిన్స్ స్థానంలో ఉమేష్ యాదవ్, షెల్డాన్ జాక్సన్ స్థానంలో శామ్ బిల్లింగ్స్ ఆడుతున్నట్లు వెల్లడించాడు.

సన్‌రైజర్స్ జట్టులో కూడా మూడు మార్పులు చేసినట్లు విలియమ్సన్ తెలిపాడు. నటరాజన్, వాషింగ్టన్ సుందర్‌ ఆడుతున్నారని, అలాగే ఫరూకీ స్థానంలో మార్కో జాన్సెన్ ఆడుతున్నాడని చెప్పాడు.

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్: శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), వెంకటేశ్ అయ్యర్, అజింక్య రహానే, నితీష్ రాణా, శామ్ బిల్లింగ్స్, రింకూ సింగ్, ఆండ్రీ రస్సెల్, సునీల్ నరైన్, ఉమేష్ యాదవ్, టిమ్ సౌథీ, వరుణ్ చక్రవర్తి

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: అభిషేక్ శర్మ, కేన్ విలియమ్సన్ (కెప్టెన్), రాహుల్ త్రిపాఠీ, ఎయిడెన్ మార్క్రమ్, నికోలస్ పూరన్, శశాంక్ సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, మార్కో జాన్సెన్, భువనేశ్వర్ కుమార్, ఉమ్రాన్ మాలిక్, నటరాజన్

#KKR have won the toss and they will bat first against #SRH.

Live – https://t.co/TfqY7w3a4a #KKRvSRH #TATAIPL pic.twitter.com/cDflJ3qQM6

— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2022