February 20, 2024 / 06:35 PM IST

Sarfaraz Khan | భారత జాతీయ జట్టులోకి రావాలని కొన్నాళ్లుగా కంటున్న కలలను ఇటీవలే రాజ్‌కోట్‌లో నిజం చేసుకున్న సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌.. గ్రాండ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. దేశవాళీలో టన్నులకొద్దీ పరుగులు చేసిన ఈ ముంబై బ్యాటర్‌.. ఇంగ్లండ్‌తో రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా ముగిసిన మూడో టెస్టులో అదిరిపోయే ఆటతో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందాడు. మూడో టెస్టులో భాగంగా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 62 రన్స్‌ చేసిన సర్ఫరాజ్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 72 పరుగులతో రాణించాడు. బజ్‌బాల్‌ అంటూ హంగామా చేస్తున్న ఇంగ్లండ్‌కు సర్ఫరాజ్‌ అసలైన దూకుడును చూపించాడు. బెరుకు లేకుండా అతడు ఆడిన విధానంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇదిలాఉండగా రాజ్‌కోట్‌ టెస్టులో మెరిసిన సర్ఫరాజ్‌ను తమతో చేర్పించుకునేందుకు ఐపీఎల్‌లో బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌ ఆధ్వర్యంలోని కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ అమితాసక్తి చూపుతుందని సమాచారం.

కొద్దిరోజుల క్రితమే కేకేఆర్‌కు మెంటార్‌గా చేరిన గౌతం గంభీర్‌.. సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ను తీసుకుంటే బ్యాటింగ్‌ విభాగం పటిష్టమవుతుందని యాజమన్యానికి సూచించినట్టు తెలుస్తోంది. టెస్టులలో సంప్రదాయక డిఫెన్స్‌కు భిన్నంగా బెరుకు లేకుండా ఆడుతున్న సర్ఫరాజ్‌.. కేకేఆర్‌తో కలిస్తే బ్యాటింగ్‌ యూనిట్‌ మరింత బలపడుతుందని గంభీర్‌ భావిస్తున్నాడు. త్వరలోనే కేకేఆర్‌.. సర్ఫరాజ్‌తో చర్చలు జరిపి జట్టులోకి తీసుకుంటుందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. బెంగాల్‌లోని ఆనంద్‌బజార్‌ పత్రిక కూడా ఇందుకు సంబంధించి ఒక కథనాన్ని ప్రచురించడం గమనార్హం.

🚨 RUMOUR : KKR mentor Gautam Gambhir has advised the franchise authorities to strengthen the batting line-up with Sarfaraz Khan as they are looking to bring in Sarfaraz Khan. (Anandabazar Patrika) pic.twitter.com/l9OixRMZT5

— Rokte Amar KKR 🟣🟡 (@Rokte_Amarr_KKR) February 20, 2024