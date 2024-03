March 24, 2024 / 08:41 PM IST

Kamindu Mendis : శ్రీ‌లంక యువ ఆల్‌రౌండ‌ర్ క‌మిందు మెండిస్(Kamindu Mendis) క్రికెట్ చ‌రిత్రలో రికార్డులు తిర‌గ‌రాశాడు. 147 ఏండ్లలో ఎవ‌రివ‌ల్లా కానీ రికార్డును త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ వ‌చ్చి రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో శ‌త‌కాలు బాదిన‌ తొలి క్రికెట‌ర్‌గా చ‌రిత్ర‌పుట‌ల్లోకెక్కాడు. బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో క‌మిందు ఈ ఫీట్ సాధించాడు.

తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 102 ర‌న్స్ కొట్టిన క‌మిందు.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ రెచ్చిపోయాడు. బంగ్లా బౌల‌ర్ల‌ను చెడుగుడు ఆడుకుంటూ శ‌త‌కం బాదేశాడు. 164 ర‌న్స్‌తో జ‌ట్టును ప‌టిష్ట స్థితిలో నిలిపాడు. ధ‌నంజ‌య డిసిల్వా(108) కూడా సెంచ‌రీతో మెరిశాడు. దాంతో, లంక రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 418 ప‌రుగులు చేసింది.

Spectacular back-to-back centuries from Kamindu Mendis in just his second Test have put Sri Lanka in the driver’s seat in Sylhet 👊#BANvSL | WTC25 📝: https://t.co/MBpKJssuPp pic.twitter.com/cKZE84lOry

