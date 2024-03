March 24, 2024 / 07:14 PM IST

IPL 2024 MI vs GT : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ ఐదో మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians), గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) త‌ల‌ప‌డున్నాయి. రెండో డ‌బుల్ హెడ‌ర్‌లో భాగంగా అహ్మ‌దాబాద్‌లో జ‌రుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా టాస్ గెలిచాడు. గుజ‌రాత్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించాడు.

ముంబై సార‌థిగా పాండ్యాకు, గుజ‌రాత్ కెప్టెన్‌గా శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌కు ఇదే తొలి మ్యాచ్. దాంతో, ఈ మ్యాచ్‌లో ఎవ‌రు గెలుస్తారు? అని ఫ్యాన్స్ ఆస‌క్తిగా చూస్తున్నారు.

🚨 Toss Update 🚨@mipaltan won the toss and elected to field against @gujarat_titans

