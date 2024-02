February 14, 2024 / 06:08 PM IST

Bumrah vs Hardik: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌)లో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టుగా ఉన్న ముంబై ఇండియన్స్‌లో సారథ్య మార్పు మంటలు ఇంకా చల్లారలేదు. కొద్దిరోజుల క్రితమే ముంబై జట్టు.. రోహిత్‌ శర్మను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి ఆ బాధ్యతలను హార్ధిక్‌ పాండ్యాకు అప్పజెప్పడాన్ని ముంబై సీనియర్లు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ముంబై హార్ధిక్‌ను కెప్టెన్‌గా అనౌన్స్‌ చేయగానే ఆ జట్టులోని సీనియర్‌ ఆటగాళ్లు జస్ఫ్రిత్‌ బుమ్రా, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌లు ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) వేదికగా తమ అసహనంతో పాటు కోపాన్ని వెల్లడించారు. బుమ్రా అయితే ముంబై ఇండియన్స్‌ ట్విటర్‌ ఖాతాను అన్‌ఫాలో చేశాడు. తాజాగా అతడు ముంబై కెప్టెన్‌ హార్ధిక్‌ పాండ్యాను కూడా ట్విటర్‌లో అన్‌ఫాలో చేసినట్టు సమాచారం.

హార్ధిక్‌ ట్విటర్‌ ఖాతాను బుమ్రా అన్‌ఫాలో చేయడంతో ముంబై ఇండియన్స్‌ కెప్టెన్‌తో బుమ్రాకు విభేధాలున్నాయంటూ కొన్నాళ్లుగా వస్తున్న అనుమానాలకు ఆజ్యం పోసినట్టు అయిందని నెటిజన్లు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. అయితే ట్విటర్‌లో హార్ధిక్‌ను అన్‌ఫాలో చేసిన బుమ్రా.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మాత్రం ఫాలో అవుతున్నాడు. రోహిత్‌ తర్వాత కెప్టెన్సీ రేసులో ముందువరుసలో ఉండే బుమ్రా.. హార్ధిక్‌ సారథ్యంలో ఆడేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపించడం లేదని గత కొంతకాలంగా గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.

📍 Breaking & Shocking 📍

Jasprit Bumrah Has Un-followed Mumbai Indians On Twitter.

Mumbai Indians Is Still Following Jasprit Bumrah.

Jasrpit Bumrah Has Also Un-followed Hardik Pandya On Twitter. pic.twitter.com/JoXodzhY9E

— Vaibhav Bhola 🇮🇳 (@VibhuBhola) February 13, 2024