March 7, 2024 / 12:34 PM IST

Jack Crawley : భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఇంగ్లండ్ ఓపెనర్ జాక్ క్రాలే(Jack Crawley) దంచికొడుతున్నాడు. స‌హ‌చ‌రులంతా విఫ‌ల‌మ‌వుతున్నా ‘బ‌జ్ బాల్'(Baz Ball) ఆట‌తో ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిస్తున్నాడు. చివ‌రిదైన ధ‌ర్మ‌శాల టెస్టు (Dharmashala Test)లోనూ ఈ డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు. కుల్దీప్ యాద‌వ్ బౌలింగ్‌లో బౌండ‌రీతో ఫిఫ్టీ సాధించాడు. ధ‌నాధ‌న్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన క్రాలే కేవ‌లం 64 బంతుల్లోనే 9 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌తో అర్ధ శ‌త‌కం బాదేశాడు.

దాంతో, భార‌త్‌పై ఒకే టెస్టు సిరీస్‌లో నాలుగు హాఫ్ సెంచ‌రీలు న‌మోదు చేశాడు. తద్వారా క్రాలే.. ఆస్ట్రేలియా విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ మాథ్యూ హేడెన్(Matthew Hayden) రికార్డు స‌మం చేశాడు. 2001లో హేడేన్ టీమిండియాపై నాలుగు ఫిఫ్టీలు కొట్టాడు. ఆ త‌ర్వాత ఎన్నో జట్లు భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వ‌చ్చినా.. ఏ ఆట‌గాడు ఆ ఫీట్ సాధించ‌లేక‌పోయాడు. 2001 త‌ర్వాత భార‌త జ‌ట్టుపై నాలుగు హాఫ్ సెంచ‌రీలు బాదిన ఒకే ఒక్క‌డిగా క్రాలే 2 రికార్డు పుట‌ల్లోకి ఎక్కాడు.

Since Matthew Hayden in 2001, Zak Crawley is the first visiting opener with four 50+ scores in a Test series in India 👏#INDvENG pic.twitter.com/HYt8OyMcuw

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 7, 2024