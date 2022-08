Elon Musk | మాంచెస్టర్ యూనైటెడ్‌ కొనుగోలుపై మస్క్ మజాక్..

August 17, 2022 / 03:08 PM IST

ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్ మస్క్ బుధవారం తన అభిమానులకు ఫన్‌ను, వ్యాపార, క్రీడారంగంలో ఉన్న ప్రముఖులకు షాక్‌నూ ఏకకాలంలో అందించాడు. కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఆయన చేసిన రెండు ట్వీట్లు వ్యాపార, క్రీడా ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించాయి. ట్విటర్ వేదికగా ఆయన చేసిన పనికి నోరెళ్లబెట్టడం నెటిజన్ల వంతైంది.

అసలు విషయానికొస్తే బుధవారం ఉదయం ఎలాన్ మస్క్ ట్విటర్ వేదికగా ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశాడు. ముందు ఆయన.. ‘నేను మీకు ఒక విషయం స్పష్టం చేయదలుచుకున్నా. రిపబ్లికన్‌ పార్టీతో పాటు డెమొక్రాట్ పార్టీలకు నేను మద్దతునిస్తున్నా..’ అని ట్వీట్ చేశాడు. మరో ట్వీట్‌లో.. ‘అంతేగాక నేను మాంచెస్టర్ యూనైటెడ్ జట్టును కొనబోతున్నా..’ అని బాంబు పేల్చాడు. ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో మాంచెస్టర్ యూనైటెడ్ అత్యంత ప్రజాధరణ పొందిన జట్టు. ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఈ జట్టుకే ఆడుతున్నాడు.

మస్క్ చేసిన ఈ ట్వీట్ కొద్దిసేపటికే వైరల్ అయింది. గతంలో కూడా ఇదే మాదిరిగా పలు విషయాల మీద ట్వీట్ చేసిన మస్క్ తర్వాత వాటిని జోక్ అని తేల్చేశాడు. మరి మాంచెస్టర్ ఫ్రాంచైజీని కొనడం కూడా అలాంటిదే అని కొందరు అభిప్రాయపడగా.. నిజంగానే కొనుగోలు చేస్తున్నాడేమోనని అనుకన్నవాళ్లూ లేకపోలేదు. మస్క్ ట్వీట్ మీద వ్యాపార, క్రీడా రంగాలకు విశ్లేషకులకు కావాల్సినంత కంటెంట్ దొరకండంతో వాళ్లు.. మస్క్ ఫుట్‌బాల్ లోకి వస్తే జరుగబోయే పరిణామాలను ‘దీర్ఘదృష్టి’తో అంచనావేశారు.

ఈ చర్చలు ఊపందుకుంటున్న తరుణంలో తొలి ట్వీట్ చేసిన ఐదు గంటల తర్వాత మళ్లీ మస్క్ సీన్‌లోకి వచ్చాడు. ఓ ట్విటర్ యూజర్.. ‘ఇది నిజమా..?’ అని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ.. ‘లేదు. ట్విటర్‌లో ఈ జోక్ చాలాకాలంగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది. నేను ఏ స్పోర్ట్స్ టీమ్‌ను కొనడం లేదు’ అని స్పష్టతనిచ్చాడు. దీంతో ఫుట్‌బాల్‌లోకి అతడి రాక మీద ఆశలు పెట్టుకున్నవాళ్లు బాధపడగా.. రావొద్దనుకున్నవాళ్లు సంతోషంతో మీమ్స్ షేర్ చేస్తున్నారు. మొత్తానికి ఐదు గంటల వ్యవధిలో మస్క్.. ప్రపంచాన్ని తన వైపు చూసేలా చేసుకున్నాడు.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022