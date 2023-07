July 10, 2023 / 06:14 PM IST

Ishant Sharma : భార‌త ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ ఇషాంత్ శ‌ర్మ(Ishant Sharma) మ‌ళ్లీ అభిమానుల‌ను అల‌రించేందుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్నాడు. ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌(IPL 2023)లో ఆక‌ట్టుకున్న‌ అత‌ను క్రికెట్‌ కామెంటేట‌ర్‌(Cricket Commentator)గా కొత్త అవ‌తారం ఎత్త‌నున్నాడు. అవును.. భార‌త్, వెస్టిండీస్ టెస్టు సిరీస్‌( India – Westindies Test Series)లో లంబూ కామెంట‌రీ బాక్స్‌లో సంద‌డి చేయ‌నున్నాడు. కామెంటేట‌ర్‌గా అత‌డికి ఇదే తొలి సిరీస్. క‌రీబియ‌న్ గ‌డ్డ‌పై ఇషాంత్ హిందీలో క్రికెట్ వ్యాఖ్యానం చేయ‌నున్న‌ట్టు స‌మాచారం.

టెస్టుల్లో 10 వికెట్లు తీసిన విండీస్‌పైనే ఇషాంత్ కామెంటేట‌ర్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించడం విశేషం. 2011లో బ్రిడ్జ్‌టౌన్(Bridgetown)లో జ‌రిగిన రెండో టెస్టులో లంబూ చెల‌రేగాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆరు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో నాలుగు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ఆర‌డుగుల ఇషాంత్ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 105 టెస్టులు, 80 వ‌న్డేలు, 14 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. ఈమ‌ధ్యే ముగిసిన 16వ సీజన్ ఐపీఎల్‌లో అత‌ను ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) త‌ర‌ఫున ఆడాడు.

Ishant Sharma, whose only 10-wicket haul in Tests came against the #WestIndies – will be in our comm box for India’s upcoming series!🎙️#SabJawaabMilenge only on #JioCinema ✨#WIvIND | @ImIshant pic.twitter.com/gL0xNxnok1

— JioCinema (@JioCinema) July 9, 2023