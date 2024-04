April 23, 2024 / 11:00 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌ధాని మోదీ రెండు రోజుల క్రితం చేసిన విద్వేష‌పూరిత వ్యాఖ్య‌ల‌కు ఎంఐఎం నేత అక్బ‌రుద్దీన్ ఓవైసీ(Akbaruddin Owaisi) కౌంట‌ర్ ఇచ్చారు. తాము చొర‌బాటుదారుల‌మ‌ని, ఎక్కువ మంది పిల్ల‌ల్ని కంటామ‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ విమ‌ర్శిస్తున్నార‌ని, కానీ మాజీ ప్ర‌ధాని అట‌ల్ బిహారీ వాజ్‌పేయికి ఎంత మంది సోద‌రులు ఉన్నారో తెలుసా అని ప్ర‌శ్నించారు. ముస్లింల‌కు ఎక్కువ మంది పిల్ల‌లు ఉండ‌డం కాదు, వాజ్‌పేయికి ఏడు మంది సోద‌ర‌సోద‌రీమ‌ణులు ఉన్నార‌ని, యోగి ఆదిత్య‌నాథ్ ఇంట్లో కూడా ఏడు మంది ఉన్నార‌ని, అమిత్ షా ఇంట్లో కూడా ఏడు మంది ఉన్నార‌ని, ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీకి ఆరు మంది సోద‌రులు ఉన్నార‌ని అక్బ‌రుద్దీన్ అన్నారు. ఈ దేశానికి తాజ్ మ‌హ‌ల్‌, ఖుతుబ్ మినార్‌, రెడ్ ఫోర్ట్‌, జామా మ‌సీదు, చార్‌మినార్ ఇచ్చామ‌ని, ఈ దేశాన్ని అద్భుతంగా అలంక‌రించామ‌ని, తామేమీ చొర‌బాటుదారులం కాదు అని అన్నారు. ఈ దేశానికి తాము చెందుతామ‌ని, ఇది త‌మ దేశ‌మ‌ని, ఎప్ప‌టికీ త‌మ‌దే అవుతుంద‌ని అక్బ‌రుద్దీన్ తెలిపారు.

