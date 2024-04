April 13, 2024 / 06:54 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో ఉత్కంఠ పోరాటాలు, స్టార్ ఆట‌గాళ్లు బ్యాటింగ్ విన్యాసాలు అభిమానులను అల‌రిస్తున్నాయి. ఇక ఒక్కో మ్యాచ్‌లో ఇర‌గదీసిన క్రికెట‌ర్ల ఆట‌ను వ‌ర్ణించేందుకు కామెంటేట‌ర్ల‌కు మాట‌లు చాల‌డం లేదు. మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో కామెంట‌రీ బాక్స్‌లో నోటికి ప‌ని చెప్పే స్టువార్ట్ బ్రాడ్(Stuart Broad), స్టీవ్ స్మిత్‌(Steven Smith)లు భార‌తీయ ఆతిథ్యాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

స్టార్ స్పోర్ట్స్ కామెంట‌రీ ప్యానెల్‌లో స‌భ్యులైన ఈ ఇద్ద‌రూ తాజాగా మ‌హ‌రాష్ట్ర వంట‌కాల‌ను రుచి చూశారు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ సోష‌ల్ మీడియా సెల్ స‌భ్యుల‌తో క‌లిసి బ్రాడ్, స్మిత్‌లు ముంబైలోని ఒక రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లారు. స్థానికంగా ఫేమ‌స్ అయిన‌ సాబుదానా వ‌డ‌, వ‌డా పావ్, మిస‌ల్ పావ్‌ల‌ను తిన్నారు.

