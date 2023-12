IPL Auction 2024: వేలానికి వేళాయే..

December 18, 2023 / 09:43 PM IST

IPL Auction 2024: భారత క్రికెట్‌లో పసిడి సిరులు పండిస్తున్న ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఐపీఎల్‌) మరో సీజన్‌కు సిద్ధమవుతున్నది. వచ్చే ఏడాది మార్చి నుంచి జరుగబోయే 17వ సీజన్‌కు ముందు పది ఫ్రాంచైజీలు తమ జట్లలో కూర్పు కోసం నిర్వహించబోయే ఐపీఎల్‌ మినీ వేలానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఐపీఎల్‌ క్రికెట్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారి భారత్‌ బయట వేలం ప్రక్రియ జరుగనుండటం గమనార్హం. ఈ క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లో ఇటీవలే రిటెన్షన్‌ ప్రక్రియ ముగియగా పది ఫ్రాంచైజీలు పలువురు ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకుని వద్దనుకున్నవారిని వేలానికి వదిలేశాయి. వారితో పాటు కొత్తగా వచ్చే ఆటగాళ్లకు డిసెంబర్‌ 19న కీలకం కానుంది. మంగళవారం దుబాయ్‌ లోని కోకోకోలా ఎరెనా వేదికగా ఐపీఎల్‌ – 2024 మినీ వేలం జరుగనుంది.

77 స్థానాలు.. 333 మంది ఆటగాళ్లు..

రిటెన్షన్‌ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత పది జట్లలో కలిపి 77 బెర్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. 77లో 30 స్లాట్స్‌ ఓవర్సీస్‌ ప్లేయర్స్‌వి. 333 మంది ఆటగాళ్లలో 214 మంది భారత్‌ నుంచి ఉండగా 119 మంది విదేశీ ప్లేయర్లున్నారు. మొత్తంగా 333 మందిలో 116 మంది క్యాప్డ్‌ ప్లేయర్స్‌ కాగా 215 మందీ అన్‌క్యాప్డ్‌ ఆటగాళ్లే..

ఏ ఏ ఫ్రాంచైజీ వద్ద ఎంత నగదు..?

ఐపీఎల్‌ – 2024 వేలంలో పది ఫ్రాంచైజీలు 77 బెర్తుల కోసం 262.95 కోట్లు వెచ్చించాల్సి ఉంది. ఆయా జట్ల పర్స్‌లో ఉన్న నగదు వివరాలు..

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ – రూ. 38.15 కోట్లు

సన్‌ రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ – రూ. 34 కోట్లు

కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ – రూ. 32.7 కోట్లు

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ – రూ. 31.4 కోట్లు

పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ – రూ. 29.1 కోట్లు

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ – రూ. 28.95 కోట్లు

రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు – రూ. 23.25 కోట్లు

ముంబై ఇండియన్స్‌ – రూ. 17.75 కోట్లు

రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ – రూ. 14.5 కోట్లు

లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ – రూ. 13.15 కోట్లు

