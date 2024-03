IPL 2024 | పేర్లు మారినా కప్పు కొట్టలే.. ఆర్సీబీ ఆ చరిత్రను తిరగరాసేనా..?

March 20, 2024 / 04:14 PM IST

IPL 2024 | ఐపీఎల్‌ పుట్టినప్పట్నుంచి (2008) ఉన్న జట్లలో ఒకటైన రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) మంగళవారం తన పేరులోని రెండు అక్షరాలను మార్చుకున్నది. ఇంగ్లీష్‌లో ‘Royal Challengers Bangalore’గా ఉన్న ఆ జట్టు పేరును ‘Royal Challengers Bengaluru’గా మార్చుకుంది. ఇలా పేర్లు మార్చుకున్న జట్టు ఆర్సీబీ ఒక్కటే కాదు. బెంగళూరుతో పాటు మరో రెండు జట్లూ ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఢిల్లీ, పంజాబ్‌లు కూడా తమ ఫ్రాంచైజీల పేర్లు మార్చుకున్నాయి. యాధృశ్చికంగా అవి కూడా ఆర్సీబీ మాదిరిగానే ఇంతవరకూ ఐపీఎల్‌లో కప్‌ కొట్టకపోవడం గమనార్హం.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌..

ఐపీఎల్‌లో పేరు మార్చుకున్న తొలి జట్టు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌.. గతంలో ‘ఢిల్లీ డేర్‌ డెవిల్స్‌’గా ఉన్న ఆ జట్టు.. 2018 సీజన్‌లో ‘ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌’గా పేరు మార్చుకుంది. పేరు మార్చుకున్న తర్వాత రెండో సీజన్ (2020)లో ఢిల్లీ ఈ లీగ్‌లో ఫైనల్‌ చేరింది. అయితే ఫైనల్‌ చేరినా ఆ జట్టుకు ముంబై ఇండియన్స్‌ చేతిలో పరాభవం తప్పలేదు. ఇక 2020 తర్వాత ఢిల్లీ మళ్లీ ఫైనల్‌ దిశగా అడుగులు వేయలేదు.

పంజాబ్‌ కింగ్స్‌..

సీజన్‌కు ఒక సారథిని మార్చే జట్టుగా ముద్రపడిపోయిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌.. 2014 తర్వాత మళ్లీ ఫైనల్‌కే రాలేదు. అయితే ఐపీఎల్‌ 14వ సీజన్‌ (2021)లో పంజాబ్‌ తన పేరు మార్చుకుంది. గతంలో ‘కింగ్స్‌ లెవెన్‌ పంజాబ్‌’గా ఉన్న ఆ జట్టు.. ఆ సీజన్‌ నుంచి ‘పంజాబ్‌ కింగ్స్‌’గా మార్చుకుంది. పేరు మారినా ఆ జట్టు తలరాత మాత్రం మారలేదు.

