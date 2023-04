April 22, 2023 / 09:31 PM IST

IPL 2023 : ముంబైలోని వాంఖెడే స్టేడియంలో పంజాబ్ కింగ్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచి కొట్టారు. దాంతో, పంజాబ్ 214 ప‌రుగులు చేసింది. కెప్టెన్ సామ్ క‌ర‌న్‌(55, 29 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. హర్‌ప్రీత్ సింగ్ భాటియా(41) చెల‌రేగి ఆడాడు. బెహ్రాన్‌డార్ఫ్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో జితేశ్ శ‌ర్మ‌(25) సిక్స్ కొట్టాడు. దాంతో పంజాబ్ స్కోర్ 200 దాటింది. నాలుగో బంతికి భారీ షాట్ ఆడ‌బోయి జితేశ్ బౌల్డ‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత వచ్చిన హ‌ర్‌ప్రీత్ బ్రార్ ఫోర్ కొట్టాడు. దాంతో, పంజాబ్ 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 214 ప‌రుగులు చేసింది.

