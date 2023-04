April 10, 2023 / 06:47 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 15వ మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangalore), ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్( Lucknow Super Giants) ఢీ కొంటున్నాయి. ఆడిన మూడు మ్యాచుల్లో రెండు విజ‌యాల‌తో జోరు మీదున్న ల‌క్నో మూడో విజ‌యంపై కన్నేసింది. సొంత మైదానమైన చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో రెండో విక్ట‌రీ కొట్టాల‌ని ఆర్సీబీ ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. తొలి మ్యాచ్‌లో డూప్లెసిస్ సేన బ‌ల‌మైన ముంబై ఇండియ‌న్స్‌ను చిత్తుగా ఓడించిన విష‌యం తెలిసిందే.

Hello from Bengaluru 👋@RCBTweets take on @LucknowIPL in Match 1⃣5⃣ of #TATAIPL 2023 🙌

Who are you supporting tonight folks? #RCBvLSG pic.twitter.com/EjleFv9IBF

— IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2023