IPL 2023 | టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ తీసుకున్న పంజాబ్

April 15, 2023 / 07:32 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 21వ మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌, పంజాబ్ కింగ్స్ ఢీ కొంటున్నాయి. టాస్ గెలిచిన పంజాబ్ కెప్టెన్ సామ్ క‌ర‌న్ ఫీల్డింగ్ తీసుకున్నాడు. గాయం కార‌ణంగా శిఖ‌ర్ ధావ‌న్ ఆడ‌డం లేదు . దాంతో, సామ్ క‌ర‌న్ జ‌ట్టును లీడ్ చేయ‌నున్నాడు. మూడు విజ‌యాల‌తో జోరు మీదున్న ల‌క్నో మ‌రో గెలుపుపై క‌న్నేసింది. వ‌రుస‌గా రెండు మ్యాచ్‌ల్లో హైద‌రాబాద్, గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్ చేతిలో కంగుతిన్న పంజాబ్ స‌త్తా చాటాల‌ని భావిస్తోంది.

పంజాబ్ స‌బ్‌స్టిట్యూట్స్ : ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్, నాథ‌న్ ఎల్లిస్, మోహిత్ ర‌థీ, రిషి ధావ‌న్.

ల‌క్నో స‌బ్‌స్టిట్యూట్స్ : అమిత్ మిశ్రా, జ‌య‌దేవ్ ఉనాద్కాట్, కే గౌత‌మ్, ప్రేర‌క్ మ‌న్క‌డ్, డేనియ‌ల్ సామ్స్.

