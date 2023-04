April 13, 2023 / 06:33 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 18వ మ్యాచ్‌లో ఢిపెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజరాత్ టైట‌న్స్(Gujarat Titans), పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. వ‌రుస‌గా రెండు విజ‌యాల‌తో స‌త్తా చాటిన ఈ రెండు జ‌ట్ల‌కు మూడో మ్యాచ్‌లో షాక్ త‌గిలింది. ఉత్కంఠ పోరులో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ చేతిలో గుజ‌రాత్ 3 వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. య‌శ్ ద‌యాల్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌ చివ‌రి ఐదు బంతుల్లో రింకూ సింగ్ ఐదు సిక్స్‌లు బాద‌డంతో కోల్‌క‌తా సంచ‌ల‌న విజ‌యం సాధించింది.

సొంత గ‌డ్డ‌పై స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్, పంజాబ్ కింగ్స్‌ను 8 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసింది. కెప్టెన్ శిఖ‌ర్ ధావ‌న్ అర్ధ శ‌త‌కంతో (99 నాటౌట్) చెల‌రేగాడు. మూడు మ్యాచ్‌ల‌కు దూర‌మైన స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ లియం లివింగ్‌స్టోన్ రాక‌తో పంజాబ్ ప‌టిష్టంగా క‌నిపిస్తోంది. ఈ ఆస‌క్తిక‌ర పోరులో విజ‌యం ఎవ‌రిని వ‌రిస్తుంది అనేది మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తెలియ‌నుంది.

Hello from Mohali 👋

We are all set for Match 1⃣8⃣ of #TATAIPL 2023 👌👌@PunjabKingsIPL square off against @gujarat_titans at home 💪🏻

Who are you rooting for❓ #PBKSvGT pic.twitter.com/epwW9tT5Ht

— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2023