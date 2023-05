May 9, 2023 / 06:44 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ 54వ మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు, ముంబై ఇండియ‌న్స్ త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ప్లే ఆఫ్ రేసులో వెన‌క‌బ‌డిన ఈ రెండు జ‌ట్లు విజ‌యంపై క‌న్నేశాయి. ప్ర‌స్తుతం ఆర్సీబీ ఆరో స్థానంలో, ముంబై 8వ‌ ప్లేస్‌లో ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌ గెలిస్తే డూప్లెసిస్ సేన మూడో స్థానానికి చేరుంతుంది. ఒక‌వేళ ముంబై విజ‌యం సాధించినా థ‌ర్డ్ ప్లేస్‌లో నిలుస్తుంది. అయితే.. తొలి రౌండ్‌లో ముంబైని ఆర్సీబీ చిత్తుగా ఓడించింది. దాంతో, ఈసారి కూడా అదే ఫ‌లితాన్ని పున‌రావృతం చేయాల‌ని ఆ జ‌ట్టు భావిస్తోంది. సొంత మైదాన‌మైన వాంఖ‌డేలో ఆర్సీబీకి షాక్ ఇవ్వాల‌ని రోహిత్ శ‌ర్మ బృందం ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. ఈ స‌మఉజ్జీల పోరాటంలో గెలిచేది ఎవ‌రో మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తెలుస్తుంది.

Battle for the Top 4️⃣ Heats Up 🔥🔥

The stakes are high and the two teams are raring to go 🙌

Who wins this crucial clash folks 🤔#TATAIPL | #MIvRCB | @mipaltan | @RCBTweets pic.twitter.com/3h53YFhvGk

— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2023