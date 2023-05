May 15, 2023 / 06:30 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌ 62వ మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్, గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఢీ కొంటున్నాయి. ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిల‌చే తుది జ‌ట్లు ఖ‌రారు కాక‌పోయినా గుజ‌రాత్, చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్, ముంబై ఇండియ‌న్స్ ప‌క్కాగా టాప్ -4లో ఉంటాయి. అయితే.. టేబుల్ టాప‌ర్‌గా ఉన్న గుజ‌రాత్ గ‌త మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ చేతిలో కంగుతిన్నది. ప్లే ఆఫ్స్‌లో నిలవాలంటే క‌చ్చింత‌గా గెల‌వాల్సిన మ్యాచ్‌లో హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌పై ఓట‌మిపాలైంది. దాంతో, ఈ మ్యాచ్ ఫ‌లితం గుజ‌రాత్ ప్లే ఆఫ్స్ అవ‌కాశాల‌పై పెద్ద‌గా ప్రభావం చూపించ‌దు.

మ‌రక్రం సేను గెలిచినా కూడా 10 పాయింట్ల‌తో 9వ స్థానంలోనే ఉంటుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో హైద‌రాబాద్ విజ‌యం సాధిస్తే త‌ర్వాతి మ్యాచుల్లో జ‌ట్టు ఆత్మ‌విశ్వాసం పెరిగింది. విజ‌యంతో టోర్నీని ముగించే అవ‌కాశం ఉంటుంది. మరి ఈ పోరు హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లు దంచుతారా? లేదా? అనేది మ‌రికొన్ని గంటల్లో తేల‌నుంది.

Coming up next ⌛️

📍 Ahmedabad@gujarat_titans 🆚 @SunRisers

Who will return to winning ways tonight and bag 2️⃣ crucial points 🤔#TATAIPL | #GTvSRH pic.twitter.com/AnypWtQn1Z

— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2023