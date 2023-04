April 29, 2023 / 06:59 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్ 40 మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్, ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ ఢీ కొంటున్నాయి.ఈ రెండు టీమ్‌ల‌లో స్టార్లు ఉన్నా కూడా స‌త్తా చాట‌లేక‌పోతున్నారు. దాంతో, ఆడిన ఏడు మ్యాచుల్లో ఇరుజ‌ట్లు రెండు సార్లు గెలిచాయంతే. పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో అట్ట‌డుగున ఉన్న ఢిల్లీ హ్యాట్రిక్ విజ‌యం కొట్టాల‌ని భావిస్తోంది. గ‌త మ్యాచ్‌లో ఓట‌మికి ప్ర‌తీకారం తీర్చుకోవాలని మ‌ర‌క్రం సేన ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. దాంతో, ఇరుజ‌ట్లు హోరాహోరీగా పోరాడే అవ‌కాశం ఉంది. ఈ ఆస‌క్తిక‌ర మ్యాచ్‌లో గెలిచేది ఎవ‌రో మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తేల‌నుంది.

The double-header action soon moves to Delhi ⏳

The @DelhiCapitals face @SunRisers at home in Match 4️⃣0️⃣ of #TATAIPL 2023 👌🏻👌🏻

Who are you rooting for? #DCvSRH pic.twitter.com/FvO5nAFgAH

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2023